شؤون فلسطينية

الصحة بغزة: حالة وفاة و128 إصابة بـ (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

الصحة بغزة: حالة وفاة و128 إصابة بـ (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية
توضيحية
غزة - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الجمعة، عن تسجيل حالة وفاة، و128 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، بعد إجراء 1691 فحصاً مخبرياً، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وقالت الصحة: إنها سجلت 138 حالة تعافٍ جديدة من مصابي فيروس (كورونا)، مبينة، أن إجمالي حالات التعافي، وصل الى 52663 حالة.

وأشارت إلى أن إجمالي المصابين التراكمي، وصل إلى 54939 حالة، فيما بلغت الحالات النشطة 1728 حالة.

وبينت صحة غزة، أن إجمالي عدد الوفيات، جراء فيروس (كورونا) بلغت 548 حالة.

وأوضحت، أن إجمالي الحالات التي تحتاج إلى رعاية طبية في المستشفى، وصلت إلى 55 حالة، فيما بلغ إجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 22 حالة.

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