الداخلية بغزة تعلن إحصائية حركة السفر عبر معبر رفح الأسبوع الماضي

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، الجمعة، إحصائية حركة السفر عبر معبر رفح البري بين قطاع غزة ومصر.



وقالت الهيئة، في بيان صحفي، إنه في الفترة الواقعة بين 21 شباط/ فبراير وحتى 25 شباط، غادر القطاع 1729 مسافر، ووصل 989 مسافر، فيما تم إرجاع 263 مسافر.



وأكدت، أن العمل في المعبر، يتوقف يومي الجمعة والسبت، ويستأنف صباح الأحد.