الخليل: إغلاق طريق "واد النار" لمنع تفشي فيروس (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

قرر محافظا الخليل وبيت لحم، إغلاق طريق العبيدية "واد النار"، الذي يصل الجنوب بوسط وشمال الضفة الغربية لمكافحة تفشي فيروس (كورونا)، وذلك اعتبارا من ليوم الجمعة لغاية مساء يوم غد السبت.



وجاء في بيان مشترك أصدره المحافظان، "نظرا للارتفاع الكبير في عدد الاصابات وعدم قدرة المستشفيات على استيعاب مزيد من المصابين وتنفيذا لقرارات الحكومة فقد تقرر اغلاق طريق العبيدية (واد النار) في كلا الاتجاهين أمام الحركة باستثناء سيارات الاسعاف والطواقم الطبيه أو من لديه اذن مسبق وذلك ابتداءً من صباح الجمعة 26 لغاية مساء السبت 27 شباط/ فبراير 2021.