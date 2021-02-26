صحيفة: الإدارة الأمريكية تنوي تعيين قنصل بالقدس واتصالاً هاتفياً قريباً بين الرئيسين عباس وبايدن

أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

نقلت صحيفة (الأيام) المحلية، الجمعة، عن مصدر فلسطيني لم تسمه، أنه يتوقع اتصالاً هاتفياً قريباً بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس، والرئيس الأمريكي جو بادين.



وأضافت الصحيفة، أن الإدارة الأميركية تتجه إلى تعيين قنصل أميركي عام في القدس تكون مهمته الاتصال مع القيادة الفلسطينية على غرار ما كان يجري قبل إغلاق القنصلية الأميركية العامة في القدس ودمجها بالسفارة الأميركية في العام 2018.



وأشارت الصحيفة، إلى أنه لم يتضح على الفور إذا ما كان هذا التعيين سيترافق مع الإعلان عن إعادة فتح القنصلية الأميركية العامة في القدس، لافتةً إلى أنه حتى الآن لم يتم الإعلان عن تعيين سفير جديد مكان السفير الأميركي السابق في "إسرائيل" ديفيد فريدمان.



وفي سياق متصل، قال مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية، للصحيفة حول الاتصالات مع القيادة الفلسطينية: "من المهم للولايات المتحدة التعامل مع كل من الإسرائيليين والفلسطينيين.



وتابع: "إن مصلحتنا في دعم السلام وازدهار الحرية والاستقرار يتطلب، بالتأكيد، أن تكون لدينا مشاركة صريحة وبنّاءة مع القيادة الفلسطينية والشعب الفلسطيني".



وأضاف المسؤول، الذي فضّل عدم الكشف عن اسمه: "كجزء من انخراطنا المتجدد مع الشعب الفلسطيني والقيادة الفلسطينية، سنراجع وجودنا الدبلوماسي على الأرض للتأكد من أنه يُمكننا من إجراء مجموعة كاملة من أنشطتنا، بما في ذلك المشاركة والدبلوماسية العامة والمساعدة".



وذكرت الصحيفة، أن الإدارة الأميركية اتخذت بالفعل قراراً باستئناف مساعداتها للفلسطينيين، بما في ذلك لوكالة (الأونروا)، ولم يتضح موعد أو كيفية تخصيص الميزانيات لهذه المساعدات.



وتابعت: "الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (يو.أس.إيد) نشرت في الأسابيع الأخيرة إعلانات لتوظيف موظفين جدد في طاقمها الخاص بالأراضي الفلسطينية بعد أن كانت الإدارة الأميركية السابقة أوقفت عمل الوكالة في العام 2019".