الاحتلال يعرق وصول المصلين إلى الأقصى

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رام الله - دنيا الوطن

عرقلت قوات الاحتلال الاسرائيليـ صباح اليوم الجمعة، وصول المصلين إلى المسجد الاقصى المبارك ونصبت حواجزا عسكرية على جميع مداخل البلدة القديمة.



وأفاد شهود عيان بأن قوات الاحتلال منعت حملة هوية الضفة الغربية من الدخول الى المسجد الاقصى المبارك كما احتجزت عددا منهم، بحسب وكالة الأنباء الرسمية (وفا).



وأضافوا: إن جنود الاحتلال دققوا في هويات عشرات المواطنين قبل السماح لهم بالدخول الى باحات المسجد.



وشهد المسجد الاقصى بالأمس تطورا لافتا تمثل في قيام مستوطنين بالدخول من جميع الأبواب بحراسة شرطة الاحتلال وليس على شكل مجموعات كما كان متبعا من قبل شرطة الاحتلال في السابق.