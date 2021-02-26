دولي

جيش الاحتلال يجري تدريبات مشتركة بطائرات متقدمة مع الهند

جيش الاحتلال يجري تدريبات مشتركة بطائرات متقدمة مع الهند
رام الله - دنيا الوطن
كشفت صحيفة (يسرائيل هيوم)، الجمعة، عن قيام جيش الاحتلال الإسرائيلي بإجراء تدريبات مشتركة مع القوات الجوية الهندية، الأسبوع الماضي.

وبحسب الصحيفة، فإن السرب 103 ، الملقب بـ (الأفيال)، والذي يشغل طائرات (شمشون)، المتقدمة من طراز C-130J (سوبر هركيوليس)، أجرى التدريبات المشتركة.

وختمت الصحيفة، أنها ليست المرة الأولى التي يجري فيها الجيش الإسرائيلي تدريبات مشتركة على الأراضي الهندية، مشيرةً إﻷى أنه لأول مرة يسمح الرقيب العسكري بنشر هذه المعلومات.

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