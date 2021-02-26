الداخلية بغزة تعلن كشف أسماء "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح الأحد المقبل

غزة - دنيا الوطنأعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود، بوزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، الجمعة، عن وصول كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر (معبر رفح البري) يوم الأحد المقبل 28 شباط/ فبراير 2021.وقالت الهيئة، في تصريح صحفي: إن على المسافرين التوجه لإجراء فحص (كورونا) بدءاً من الساعة التاسعة صباح يوم غد السبت، في المركزين الصحيين بمحافظتي غزة وخانيونس فقط.وأضافت، أنه على المسافرين المذكورة أسماؤهم في الكشف المرفق، التواجد الساعة السابعة صباح يوم الأحد في الصالة الخارجية للمعبر؛ من أجل تسهيل سفرهم.