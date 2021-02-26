شؤون فلسطينية

حالة الطقس: أجواء غائمة جزئيا وفرصة ضعيفة لسقوط أمطار

حالة الطقس: أجواء غائمة جزئيا وفرصة ضعيفة لسقوط أمطار
رام الله - دنيا الوطن
توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق والرياح جنوبية شرقية الى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج. هذه الليلة: يكون الجو غائما جزئيا وباردا، والرياح شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

كما يكون الجو يوم غد السبت صافيا إلى غائم جزئي ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، والرياح شمالية شرقية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

 وتنبأت الأرصاد أن يكون الجو يوم الاحد المقبل صافياً إلى غائم جزئي ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

الإثنين: يكون الجو غائما جزئيا الى غائم وباردا ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

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