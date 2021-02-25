الصحة بغزة: تسجيل 59 إصابة جديدة بـ (كورونا) بالدورة الثانية ليوم الخميس

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، تسجيل 59 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد بين المواطنين، وذلك في الدورة الثانية لليوم الخميس.



وأشارت الوزارة في تصريح لها، مساء اليوم الخميس، إلى أن العدد الكلي للإصابات، بلغ 128 إصابة، وذلك بعد فحص 1693 عينة، وذلك بنسبة إصابة 7.5 %.













رام الله - دنيا الوطن