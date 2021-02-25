إسرائيل تطور صاروخاً من طراز (جو- جو) يصل مداه إلى 100 كيلومتر

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رام الله - دنيا الوطن

أنهت شركة (رافائيل) الإسرائيلية، في الأيام الأخيرة، تطوير النسخة الأرضية لصاروخ (جو- جو) من طراز (ER Derby-I) المصمم لمسافات تزيد عن 100 كيلومتر.



ويأتي ذلك، في إطار سلسلة من تجارب أجريت في جنوب إسرائيل، حيث أكملت الشركة تطوير النسخة الأرضية للصاروخ، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).



ويتزود النمط الجديد للصاروخ بتقنيات ونظام اتصالات يوفر له معلومات كاملة حول الهدف المحدد والأهداف الإضافية في المنطقة المجاورة، بالإضافة إلى أن صاروخ (ER Derby-I) يتميز بمحرك صاروخي ثنائي النبض ورادار نشط، مما يمنح الطائرات المقاتلة ميزة في المعارك قصيرة المدى، وخارج المدى (BVR).



كما يتميز الصاروخ بالعديد من الأهداف في وقت واحد، ويمكن إطلاقه ليلاً أو نهاراً، وفي جميع الظروف الجوية.