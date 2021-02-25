موقع (واللا): السفير الإماراتي محمد آل خاجة سيصل إسرائيل يوم الاثنين

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رام الله - دنيا الوطن

نقل موقع (واللا) ، عن مسؤولين إسرائيليين وإماراتيين كبار، بأن أول سفير للإمارات في إسرائيل، محمد آل خاجة، سيصل الى إسرائيل يوم الاثنين المقبل.



وأشار الموقع إلى أن آل خاجة، سيقدم صباح الثلاثاء، أوراق اعتماده إلى الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، لافتاً إلى أن زيارته ستستغرق خمسة أيام مع وفد صغير، يعقد خلالها اجتماعات مع رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، ووزير الخارجية غابي أشكنازي، ومسؤولون كبار آخرين.



وأشار الموقع الإسرائيلي، إلى أن آل خاجة، سيطلع على موقع السفارة، ومقر إقامته الجديد.