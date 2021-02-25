"مركز الإنسان": سلطات الاحتلال اعتقلت 450 مواطناً خلال يناير 2021





فقد صعدت قوات الاحتلال، وتيرة الاعتقالات، وعمليات الهدم والمصادرة، كما واصل المستوطنون اعتداءاتهم على المواطنين الفلسطينيين العزل وممتلكاتهم، فيما واصلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ مخططات ومشاريعها الاستيطانية، مستغلة الأزمة الراهنة، وانشغال العالم بفيروس (كورونا).



ومن خلال متابعة مركز الإنسان، لتلك الانتهاكات، سجل ما يقارب 450 حالة اعتقال، من بينهم 20 طفلاً، و3 سيدات، إضافة إلى صدور ما يقارب 92 قراراً إدارياً ما بين جديد وتجديد لمعتقلين سابقين في سجون الاحتلال، وما يقارب من هدم 22 منزلاً و36 منشآه، إضافة إلى جملة من اعتداءات المستوطنين، والتي بلغت في مجملها 120 اعتداء، كما رصد المركز 75 عملية مصادرة للممتلكات، و18 نشاطاً ومخططاً استيطانياً خلال الشهر الماضي.



وأكد مركز الإنسان على عدم شرعنة الاستيطان، وأن ما يرتكبه الاحتلال، مخالف للقانون الدولي، وجريمة حرب، وجريمة ضد الإنسانية، وعليه؛ فإنه يطالب الجهات الدولية والحقوقية، بالعمل الجاد للدفاع عن حقوق الفلسطينيين، ومحاسبة الاحتلال على جرائمه، ووقف انتهاكاته المتواصلة.

رام الله - دنيا الوطنرصد مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق، اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي على الفلسطينيين في الأراضي المحتلة " القدس والضفة الغربية"، خلال تقريره الشهري كانون الثاني/ يناير2021م.