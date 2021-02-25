الرئيس يهنئ ولي عهد السعودية بنجاح العملية الجراحية

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رام الله - دنيا الوطن

هنأ رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم الخميس، ولي عهد السعودية، نائب رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، بنجاح العملية الجراحية التي أجريت له.



وجاء في برقية بعثها الرئيس إلى ولي العهد، "يسعدنا أن نهنئ سموكم بنجاح العملية الجراحية، التي أجريت لكم، داعين الله تعالى، أن يمتعكم بدوام الصحة والعافية والتوفيق، وأن يحفظ المملكة العربية السعودية، ملكاً وحكومة وشعباً بخير وازدها، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.