شؤون فلسطينية

مستوطنون يقتحمون حي الطيرة برام الله

مستوطنون يقتحمون حي الطيرة برام الله
رام الله - دنيا الوطن
اقتحم عشرات المستوطنين، مساء اليوم الخميس، أطراف حي الطيرة بمدينة رام الله، من جهة بلدة عين قينيا، الواقعة شمال غرب المدينة، لأداء طقوس تلمودية، بحماية قوة من جيش الاحتلال.

وأفاد شاهد عيان، بأن الاحتلال، نصب حاجزاً عسكرياً على الطريق الرابط بين حي الطيرة وبلدة عين قينيا؛ لتوفير الحماية للمستوطنين، الذين وصلوا إلى المنطقة بعدة مركبات، بدعوى أداء طقوس دينية.

وتواصل سلطات الاحتلال والمستوطنون، انتهاكاتهم ضد المواطنين، وتصعيد سياسة الاقتحامات، وهدم المنازل والمنشآت التجارية وتشريد العائلات، ومخالفة المواطنين، وتغريمهم بمبالغ مالية باهظة، بدعوى البناء دون ترخيص.

ويواصل الاحتلال ومستوطنوه، تجريف أشجار المزارعين وأراضيهم، بالإضافة إلى سرقة معداتهم وشق طرق استيطانية جديدة؛ لصالح تنفيذ مشاريع استيطانية وتهويدية فيها.

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