الداخلية: رئيس الوزراء سيُعلن الإجراءات الجديدة الخاصة بـ (كورونا) بعد غد السبت

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رام الله - دنيا الوطن

أفاد الدكتور غسان نمر، الناطق باسم وزارة الداخلية الفلسطينية، أن رئيس الوزراء، الدكتور محمد اشتية، سيعلن إجراءات جديدة خاصة لمواجهة فيروس (كورونا) المستجد.



وأكد نمر في تصريح له، مساء اليوم الخميس، أن اشتية، سيعلن عن هذه الإجراءات بعد غدٍ الخميس، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.