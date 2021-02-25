فتحي حماد: خيارنا المشاركة بقائمة موحدة مع الفصائل المؤمنة بالمقاومة.. والغاز حق لأبناء شعبنا

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رام الله - دنيا الوطن

أكد فتحي حماد، عضو المكتب السياسي لحركة (حماس)، أن الانتخابات هي أمل الشعب الفلسطيني في الوصول إلى الوحدة؛ للتفرغ لمواجهة الاحتلال الاسرائيلي.



وأشار حماس خلال لقاء عبر فضائية (الأقصى)، مساء اليوم الخميس، إلى أن خيار حركته في الانتخابات، هو القائمة الموحدة مع الفصائل التي تؤمن بخيارة المقاومة وتحافظ على الثوابت.



في السياق، دعا عضو المكتب السياسي لحركة حماس، الى إطلاق الحريات في الضفة الغربية، وضرورة العمل على وقف وتعطيل التنسيق الأمني، لافتا إلى أن مرسوم الحريات يجب حمايته بوقف التنسيق الأمني وإطلاق المواجهات الشعبية لمنع عمليات الاعتقال التي تجري في مناطق السلطة الفلسطينية.



وفيما يتعلق بالانتخابات الداخلية لحركته، أكد حماد أن المرحلة الأولى انتهت، باختيار القيادات الميدانية على مستوى قطاع غزة.



وقال: "الانتخابات الداخلية مبدأ راسخ داخل حركة حماس لاختيار قيادة الحركة بشفافية ونزاهة، مشيرا إلى أنها تطبق الشورى في الانتخابات، وأرسى هذه القواعد المؤسسون".



في سياق آخر، أكد حماد أن أي اتفاقية حول ثروات الشعب الفلسطيني، يجب أن تعرض على الشعب الفلسطيني صاحب الحق، مشدد على ضرورة عرض اتفاقية الغاز على الفصائل الفلسطينية حتى تكون اتفاقية وطنية، منوها في الوقت ذاته إلى أن الغاز حق لكل أبناء الشعب الفلسطيني في غزة والضفة والخارج.