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مصر تطلع الدول العربية والأوروبية على أزمة سد النهضة

مصر تطلع الدول العربية والأوروبية على أزمة سد النهضة
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الخارجية المصرية أنها استقبلت سفراء الدول العربية والأوروبية في القاهرة، لإطلاعهم على المستجدات ذات الصلة بملف سد النهضة الإثيوبي.

وأوضحت الخارجية المصرية أن نائب وزير الخارجية للشؤون الإفريقية حمدي سند لوزا، أحاط السفراء برؤية مصر حول مستقبل المفاوضات التي تهدف للتوصل لاتفاق عادل ومتوازن وملزم قانونا حول قواعد ملء وتشغيل السد، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وأعرب نائب وزير الخارجية المصري عن ترحيب بلاده باطلاع جمهورية الكونغو الديمقراطية بمهمة قيادة مسار المفاوضات الجارية حول السد الإثيوبي برعاية إفريقية.

كما أكد نائب وزير الخارجية للشؤون الإفريقية على أهمية التوصل إلى اتفاق على ملء وتشغيل السد في أقرب فرصة ممكنة من خلال عملية تفاوضية فعالة.

وأوضح أن مصر تؤيد المقترح الذي طرحته جمهورية السودان الداعي لتطوير آلية التفاوض الإفريقية، من خلال تشكيل رباعية دولية تشمل الرئاسة الكونغولية للاتحاد بجانب الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، وذلك للتدخل في المفاوضات كوسطاء، الأمر الذي من شأنه أن يعطي مسار المفاوضات زخما سياسيا ويؤكد اهتمام المجتمع الدولي بهذا الملف وإدراكه لخطورته على مصالح دول المنطقة.

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