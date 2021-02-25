الصحة الأردنية: تسجيل 16 وفاة و3827 إصابة جديدة بـ(كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة الاردنية، مساء اليوم الخميس، حصيلة الوفيات والإصابات الجديدة بفيروس (كورونا) المستجد بين المواطنين الأردنيين.



وأكدت الوزارة، تسجيل 16 وفاة و3827 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)، اليوم الخميس، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.