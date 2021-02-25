عربي

أمير قطر يتسلم رسالة كويتية حول المصالحة الخليجية

أمير قطر يتسلم رسالة كويتية حول المصالحة الخليجية
رام الله - دنيا الوطن
تسلم أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الخميس، رسالة خطية من أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، تتعلق بالعلاقات بين البلدين والموضوعات محل الاهتمام المشترك.

وأفاد الديوان الأميري القطري في بيان بأن الشيخ تميم استقبل اليوم في الديوان وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد ناصر الصباح، الذي سلمه رسالة من أمير الكويت "تتصل بالعلاقات الأخوية العميقة، التي تربط البلدين الشقيقين وسبل دعمها وتعزيزها، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك" دون مزيد من الإيضاح، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وتأتي الرسالة وسط حراك في المنطقة برعاية كويتية، إذ بعث أمير الكويت أمس الأربعاء رسالة لرئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، تسلمها رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد، تضمنت تثمين مواقف الإمارات، وحرصها على التلاحم العربي الخليجي وتعزيز مسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية.

كما تأتي بعد يوم من تسلم الدوحة رسالة من البحرين تضمنت دعوة من وزير الخارجية البحريني عبداللطيف الزياني لنظيره القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني لإرسال وفد رسمي لبدء المباحثات الثنائية بين البلدين بشأن القضايا والموضوعات المعلقة بينهما، بحسب وزارة الخارجية البحرينية.

وقالت الخارجية البحرينية إن هذه الدعوة الثانية منها لقطر بعد دعوة مماثلة في 11 يناير الماضي، وأن ذلك يأتي تنفيذا لما نص عليه "بيان العلا" الصادر عن الدورة الـ 41 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون التي عقدت في محافظة العلا بالسعودية في 5 يناير الماضي وتوجت بالمصالحة الخليجية.

وسبق ذلك، عقد أول لقاء رسمي بين الإمارات وقطر في الكويت للتباحث حول آليات وإجراءات المرحلة المستقبلية تبعه لقاء مماثل الثلاثاء بين وفدين رسميين من قطر ومصر في الكويت أيضا للغرض نفسه.

أخبار ذات صلة

مصر تطلع الدول العربية والأوروبية على أزمة سد النهضة

مصر تطلع الدول العربية والأوروبية على أزمة سد النهضة

الصحة الأردنية: تسجيل 16 وفاة و3827 إصابة جديدة بـ(كورونا)

الصحة الأردنية: تسجيل 16 وفاة و3827 إصابة جديدة بـ(كورونا)

العاهل الأردني: تقديم الدعم لـ(أونروا) متطلب أساسي لتمكينها من مساعدة المجتمعات المعرضة للخطر

العاهل الأردني: تقديم الدعم لـ(أونروا) متطلب أساسي لتمكينها من مساعدة المجتمعات المعرضة للخطر

البحرين تقر الاستخدام الطارئ للقاح (جونسون آند جونسون)

البحرين تقر الاستخدام الطارئ للقاح (جونسون آند جونسون)

علاء مبارك يُحيي ذكرى رحيل والده بهذه الكلمات

علاء مبارك يُحيي ذكرى رحيل والده بهذه الكلمات

جيش الاحتلال: إحباط عملية كبيرة لتهريب المخدرات على حدود مصر

جيش الاحتلال: إحباط عملية كبيرة لتهريب المخدرات على حدود مصر

البحرين: مجلس التعاون يجب أن يكون طرفاً بأي مفاوضات حول أمن المنطقة

البحرين: مجلس التعاون يجب أن يكون طرفاً بأي مفاوضات حول أمن المنطقة

السودان يعلن الانضمام لاتفاقية مناهضة التعذيب

السودان يعلن الانضمام لاتفاقية مناهضة التعذيب

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

الاحتلال يعلن الاستيلاء على 193 دونما شرق رام الله

الاحتلال يعلن الاستيلاء على 193 دونما شرق رام الله

الاحتلال يعتدي على المواطنين بخيمة التضامن مع عائلة عليان في القدس

الاحتلال يعتدي على المواطنين بخيمة التضامن مع عائلة عليان في القدس

مجلس الإفتاء الأعلى يدعو إلى نجدة القدس

مجلس الإفتاء الأعلى يدعو إلى نجدة القدس

النيابة العامة بغزة تعلن فتح تحقيق بـ 95 قضية على مستوى محافظات القطاع

النيابة العامة بغزة تعلن فتح تحقيق بـ 95 قضية على مستوى محافظات القطاع

قلقيلية: القبض على مشتبه به بالتهديد والتشهير بمواطنة عبر (فيسبوك)

قلقيلية: القبض على مشتبه به بالتهديد والتشهير بمواطنة عبر (فيسبوك)

جنين: الشرطة تلقي القبض على مطلوبين للعدالة وتضبط مركبات غير قانونية

جنين: الشرطة تلقي القبض على مطلوبين للعدالة وتضبط مركبات غير قانونية

لجنة الانتخابات تبدأ طباعة سجل الناخبين الابتدائي

لجنة الانتخابات تبدأ طباعة سجل الناخبين الابتدائي

مجدلاني: وزارة التنمية منفتحة على الشراكات المجتمعية للوصول لافضل الخدمات للمستفيدين

مجدلاني: وزارة التنمية منفتحة على الشراكات المجتمعية للوصول لافضل الخدمات للمستفيدين

منوعات

شاهد: عادل إمام يكشف عن أصعب ليلة قضاها في حياته

شاهد: عادل إمام يكشف عن أصعب ليلة قضاها في حياته

للترويج لفليمها.. منة شلبي بإطلالة &#34;مرعبة&#34; من داخل عالم الجن

للترويج لفليمها.. منة شلبي بإطلالة "مرعبة" من داخل عالم الجن

شاهد: أناقة ملك أحمد زاهر في أحدث جلسة تصوير لها

شاهد: أناقة ملك أحمد زاهر في أحدث جلسة تصوير لها

شاهد: وائل كفوري يبكي والسبب ابنتيه

شاهد: وائل كفوري يبكي والسبب ابنتيه

شاهد: شقيقة دنيا بطمة تنشر مقطع فيديو عفوي للأخيرة بدون فوتوشوب

شاهد: شقيقة دنيا بطمة تنشر مقطع فيديو عفوي للأخيرة بدون فوتوشوب

بعد سجنه.. ماذا علَّق محامي محمد وزيري رجل أعمال هيفاء وهبي ؟

بعد سجنه.. ماذا علَّق محامي محمد وزيري رجل أعمال هيفاء وهبي ؟

شاهد: سمية الخشاب تثير الجدل بوصلة رقص جريئة لها

شاهد: سمية الخشاب تثير الجدل بوصلة رقص جريئة لها

ما سبب تفكير ريهام عبد الغفور بترك التمثيل ؟

ما سبب تفكير ريهام عبد الغفور بترك التمثيل ؟

شاهد: رانيا يوسف تثير الجدل بتصريح مثير عن الرقص

شاهد: رانيا يوسف تثير الجدل بتصريح مثير عن الرقص

رجاء حسين ترد بقوة على عبارة &#34;نمبر وان&#34; لمحمد رمضان.. ماذا قالت ؟

رجاء حسين ترد بقوة على عبارة "نمبر وان" لمحمد رمضان.. ماذا قالت ؟

عربي

مصر تطلع الدول العربية والأوروبية على أزمة سد النهضة

مصر تطلع الدول العربية والأوروبية على أزمة سد النهضة

علاء مبارك يُحيي ذكرى رحيل والده بهذه الكلمات

علاء مبارك يُحيي ذكرى رحيل والده بهذه الكلمات

جيش الاحتلال: إحباط عملية كبيرة لتهريب المخدرات على حدود مصر

جيش الاحتلال: إحباط عملية كبيرة لتهريب المخدرات على حدود مصر

البحرين: مجلس التعاون يجب أن يكون طرفاً بأي مفاوضات حول أمن المنطقة

البحرين: مجلس التعاون يجب أن يكون طرفاً بأي مفاوضات حول أمن المنطقة