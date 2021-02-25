شؤون فلسطينية

إعلام الاحتلال: فلسطين رفضت طلباً إسرائيلياً لافتتاح نقطة تطعيم بباحات المسجد الأقصى

إعلام الاحتلال: فلسطين رفضت طلباً إسرائيلياً لافتتاح نقطة تطعيم بباحات المسجد الأقصى
رام الله - دنيا الوطن
نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان) عن مصادر رسمية، قولها: "إن إسرائيل طلبت الأسبوع الماضي من الوقف الإسلامي والسلطة الفلسطينية السماح بافتتاح نقطة تطعيم في باحات المسجد الأقصى، ولكن الطلب رفض".

واعتبر الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، أن إسرائيل ستحصل بذلك على موطئ قدم في المسجد الأقصى". 

وجاء الطلب الإسرائيلي على خلفية وصول آلاف المصلين إلى المسجد أيام الجمعة وخشية تفاقم الوباء خلال شهر رمضان بعد نحو شهر.

ورفض الجانب الفلسطيني اقتراحات أخرى مثل حضور مضمدين عرب فقط وبدون شارات إسرائيلية.

يذكر أن الحرم أغلق أمام المصلين العام الماضي خلال شهر رمضان الماضي بصورة غير مسبوقة لمنع تفشي الوباء.

أخبار ذات صلة

ماذا جاء في اجتماع المكتب السياسي لحركة (حماس)؟

ماذا جاء في اجتماع المكتب السياسي لحركة (حماس)؟

الاحتلال يعلن الاستيلاء على 193 دونما شرق رام الله

الاحتلال يعلن الاستيلاء على 193 دونما شرق رام الله

هذه هي المفاجآت التي يحضرها كوماندوز القسام لإسرائيل

هذه هي المفاجآت التي يحضرها كوماندوز القسام لإسرائيل

قوات الاحتلال تعتقل ثلاثة شبان من مخيم قلنديا

قوات الاحتلال تعتقل ثلاثة شبان من مخيم قلنديا

الاحتلال يعتدي على المواطنين بخيمة التضامن مع عائلة عليان في القدس

الاحتلال يعتدي على المواطنين بخيمة التضامن مع عائلة عليان في القدس

مجلس الإفتاء الأعلى يدعو إلى نجدة القدس

مجلس الإفتاء الأعلى يدعو إلى نجدة القدس

النيابة العامة بغزة تعلن فتح تحقيق بـ 95 قضية على مستوى محافظات القطاع

النيابة العامة بغزة تعلن فتح تحقيق بـ 95 قضية على مستوى محافظات القطاع

قلقيلية: القبض على مشتبه به بالتهديد والتشهير بمواطنة عبر (فيسبوك)

قلقيلية: القبض على مشتبه به بالتهديد والتشهير بمواطنة عبر (فيسبوك)

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

الاحتلال يعلن الاستيلاء على 193 دونما شرق رام الله

الاحتلال يعلن الاستيلاء على 193 دونما شرق رام الله

الاحتلال يعتدي على المواطنين بخيمة التضامن مع عائلة عليان في القدس

الاحتلال يعتدي على المواطنين بخيمة التضامن مع عائلة عليان في القدس

مجلس الإفتاء الأعلى يدعو إلى نجدة القدس

مجلس الإفتاء الأعلى يدعو إلى نجدة القدس

النيابة العامة بغزة تعلن فتح تحقيق بـ 95 قضية على مستوى محافظات القطاع

النيابة العامة بغزة تعلن فتح تحقيق بـ 95 قضية على مستوى محافظات القطاع

قلقيلية: القبض على مشتبه به بالتهديد والتشهير بمواطنة عبر (فيسبوك)

قلقيلية: القبض على مشتبه به بالتهديد والتشهير بمواطنة عبر (فيسبوك)

جنين: الشرطة تلقي القبض على مطلوبين للعدالة وتضبط مركبات غير قانونية

جنين: الشرطة تلقي القبض على مطلوبين للعدالة وتضبط مركبات غير قانونية

لجنة الانتخابات تبدأ طباعة سجل الناخبين الابتدائي

لجنة الانتخابات تبدأ طباعة سجل الناخبين الابتدائي

مجدلاني: وزارة التنمية منفتحة على الشراكات المجتمعية للوصول لافضل الخدمات للمستفيدين

مجدلاني: وزارة التنمية منفتحة على الشراكات المجتمعية للوصول لافضل الخدمات للمستفيدين

منوعات

شاهد: عادل إمام يكشف عن أصعب ليلة قضاها في حياته

شاهد: عادل إمام يكشف عن أصعب ليلة قضاها في حياته

للترويج لفليمها.. منة شلبي بإطلالة &#34;مرعبة&#34; من داخل عالم الجن

للترويج لفليمها.. منة شلبي بإطلالة "مرعبة" من داخل عالم الجن

شاهد: أناقة ملك أحمد زاهر في أحدث جلسة تصوير لها

شاهد: أناقة ملك أحمد زاهر في أحدث جلسة تصوير لها

شاهد: وائل كفوري يبكي والسبب ابنتيه

شاهد: وائل كفوري يبكي والسبب ابنتيه

شاهد: شقيقة دنيا بطمة تنشر مقطع فيديو عفوي للأخيرة بدون فوتوشوب

شاهد: شقيقة دنيا بطمة تنشر مقطع فيديو عفوي للأخيرة بدون فوتوشوب

بعد سجنه.. ماذا علَّق محامي محمد وزيري رجل أعمال هيفاء وهبي ؟

بعد سجنه.. ماذا علَّق محامي محمد وزيري رجل أعمال هيفاء وهبي ؟

شاهد: سمية الخشاب تثير الجدل بوصلة رقص جريئة لها

شاهد: سمية الخشاب تثير الجدل بوصلة رقص جريئة لها

ما سبب تفكير ريهام عبد الغفور بترك التمثيل ؟

ما سبب تفكير ريهام عبد الغفور بترك التمثيل ؟

شاهد: رانيا يوسف تثير الجدل بتصريح مثير عن الرقص

شاهد: رانيا يوسف تثير الجدل بتصريح مثير عن الرقص

رجاء حسين ترد بقوة على عبارة &#34;نمبر وان&#34; لمحمد رمضان.. ماذا قالت ؟

رجاء حسين ترد بقوة على عبارة "نمبر وان" لمحمد رمضان.. ماذا قالت ؟

عربي

علاء مبارك يُحيي ذكرى رحيل والده بهذه الكلمات

علاء مبارك يُحيي ذكرى رحيل والده بهذه الكلمات

جيش الاحتلال: إحباط عملية كبيرة لتهريب المخدرات على حدود مصر

جيش الاحتلال: إحباط عملية كبيرة لتهريب المخدرات على حدود مصر

البحرين: مجلس التعاون يجب أن يكون طرفاً بأي مفاوضات حول أمن المنطقة

البحرين: مجلس التعاون يجب أن يكون طرفاً بأي مفاوضات حول أمن المنطقة

السودان يعلن الانضمام لاتفاقية مناهضة التعذيب

السودان يعلن الانضمام لاتفاقية مناهضة التعذيب