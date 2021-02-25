إعلام الاحتلال: فلسطين رفضت طلباً إسرائيلياً لافتتاح نقطة تطعيم بباحات المسجد الأقصى





وجاء الطلب الإسرائيلي على خلفية وصول آلاف المصلين إلى المسجد أيام الجمعة وخشية تفاقم الوباء خلال شهر رمضان بعد نحو شهر.



ورفض الجانب الفلسطيني اقتراحات أخرى مثل حضور مضمدين عرب فقط وبدون شارات إسرائيلية.



يذكر أن الحرم أغلق أمام المصلين العام الماضي خلال شهر رمضان الماضي بصورة غير مسبوقة لمنع تفشي الوباء.



رام الله - دنيا الوطننقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان) عن مصادر رسمية، قولها: "إن إسرائيل طلبت الأسبوع الماضي من الوقف الإسلامي والسلطة الفلسطينية السماح بافتتاح نقطة تطعيم في باحات المسجد الأقصى، ولكن الطلب رفض".واعتبر الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، أن إسرائيل ستحصل بذلك على موطئ قدم في المسجد الأقصى".