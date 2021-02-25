شؤون فلسطينية

الاحتلال يعلن الاستيلاء على 193 دونما شرق رام الله

الاحتلال يعلن الاستيلاء على 193 دونما شرق رام الله
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت سلطات الاحتلال الاستيلاء على 193 دونما شرق محافظة رام الله والبيرة، بهدف إقامة "مكب للنفايات" يخدم المستوطنات.

وقال رئيس بلدية دير دبوان منصور منصور إن خرائط نشرها الاحتلال تشير إلى الاستيلاء على ما مجموعه 193 دونما من أراضي دير دبوان ورمون المجاورة من أجل انشاء "مكب نفايات" لصالح المستوطنين وهو أمر مرفوض بالنسبة للمواطنين، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.

وقال إن المواطنين سيتصدون لكل محاولات الاحتلال الاستيلاء على أرضهم.

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