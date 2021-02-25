هذه هي المفاجآت التي يحضرها كوماندوز القسام لإسرائيل

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رام الله - دنيا الوطن

كشف محلل إسرائيلي، عن المفاجئات العسكرية التي يجهزها الكوماندوز البحري التابع لكتائب القسام، ضد إسرائيل في المعركة العسكرية المقبلة.



وقال المحلل الإسرائيلي، يوني بن مناحيم، اليوم الخميس، إن قوات كوماندوز القسام تجهز العديد من المفاجئات ضد إسرائيل، عن طريق التسلل البحري، بحسب ما جاء على موقع (عكا) للشؤون الإسرائيلية.



وأضاف بن مناحيم، أن كومندو القسام يجهز "ضربة استراتيجية" ضد إسرائيل، لتنفيذها خلال المعركة أو المواجهة العسكرية المقبلة مع قطاع غزة، على غرار عملية زيكيم.



وبحسب المحلل، تعتمد حماس على قوات النخبة البحرية، كتعويض عن قوات نخبة الأنفاق، بعد أن تم اكتمال بناء العائق التحت أرضي، على الحدود الشرقية للقطاع.



وزعم المحلل أن قوات كوماندوز القسام تبحث عن طرق جديدة للتسلل بحرا الى إسرائيل، لتنفيذ المفاجئات الاستراتيجية التي تحضرها لإسرائيل في المعركة القادمة.



ولفت بن مناحيم، الى أن قوات كوماندوز القسام، تبحث عن سبل للوصول الى شواطئ إسرائيل، وتنفيذ عملية هناك، ثم تنطلق من هناك لتنفيذ مهمات أخرى داخل إسرائيل.



وأشار الى أن كوماندوز القسام نحج في حرب العام 2014 في الوصول بحرا الى شواطئ زيكيم، وتنفيذ عملية أمنية داخل موقع عسكري إسرائيلي هناك.