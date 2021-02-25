قوات الاحتلال تعتقل ثلاثة شبان من مخيم قلنديا



وافاد مركز قلنديا الإعلامي بأن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم قلنديا معززة بعدد كبير من الاليات العسكرية قبل ان تقتحم منزل المعتقلين الثلاث وتقوم بتفتيش وتخريب مقتنيات منازلهم.









رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال الشبان سيف مزهر ومحمد يوسف الشوعاني ومحمد مراد الشوعاني من منزلهم في مخيم قلنديا للاجئين شمال القدس فجر اليوم.