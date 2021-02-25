شؤون فلسطينية

الاحتلال يعتدي على المواطنين بخيمة التضامن مع عائلة عليان في القدس

الاحتلال يعتدي على المواطنين بخيمة التضامن مع عائلة عليان في القدس
رام الله - دنيا الوطن
اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، على المواطنين في خيمة التضامن مع عائلة عليان، التي نصبها نشطاء في بلدة العيسوية شمال شرق القدس المحتلة، عقب هدم الاحتلال الإسرائيلي منزلها الإثنين الماضي.

وأفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال اقتحمت الخيمة المقامة على أنقاض المنزل المدمر، والمكون من 4 شقق سكنية، وكان يؤوي 4 عائلات مكونة من 14 شخصا، وهدمت أجزاء منها، وأخرجت محتوياتها، واعتدت على المواطنين المتواجدين فيها.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، بأن قوات الاحتلال هددت المواطنين المقدسيين من قرية العيسوية ، بعدم الحضور للخيمة، وعدم التضامن مع عائلة عليان.

في سياق متصل، أطلق نشطاء مقدسيون حملة لجمع التبرعات لإعادة بناء منزل عائلة عليان المدمر، في تحد للاحتلال الذي هدم عددا من منازل المقدسيين منذ مطلع العام الجاري.

أخبار ذات صلة

هذه هي المفاجآت التي يحضرها كوماندوز القسام لإسرائيل

هذه هي المفاجآت التي يحضرها كوماندوز القسام لإسرائيل

قوات الاحتلال تعتقل ثلاثة شبان من مخيم قلنديا

قوات الاحتلال تعتقل ثلاثة شبان من مخيم قلنديا

مجلس الإفتاء الأعلى يدعو إلى نجدة القدس

مجلس الإفتاء الأعلى يدعو إلى نجدة القدس

النيابة العامة بغزة تعلن فتح تحقيق بـ 95 قضية على مستوى محافظات القطاع

النيابة العامة بغزة تعلن فتح تحقيق بـ 95 قضية على مستوى محافظات القطاع

قلقيلية: القبض على مشتبه به بالتهديد والتشهير بمواطنة عبر (فيسبوك)

قلقيلية: القبض على مشتبه به بالتهديد والتشهير بمواطنة عبر (فيسبوك)

جنين: الشرطة تلقي القبض على مطلوبين للعدالة وتضبط مركبات غير قانونية

جنين: الشرطة تلقي القبض على مطلوبين للعدالة وتضبط مركبات غير قانونية

لجنة الانتخابات تبدأ طباعة سجل الناخبين الابتدائي

لجنة الانتخابات تبدأ طباعة سجل الناخبين الابتدائي

(أونروا): اليابان تتبرع بحوالي 40 مليون دولار لمساعدة لاجئي فلسطين

(أونروا): اليابان تتبرع بحوالي 40 مليون دولار لمساعدة لاجئي فلسطين

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

الاحتلال يعتدي على المواطنين بخيمة التضامن مع عائلة عليان في القدس

الاحتلال يعتدي على المواطنين بخيمة التضامن مع عائلة عليان في القدس

مجلس الإفتاء الأعلى يدعو إلى نجدة القدس

مجلس الإفتاء الأعلى يدعو إلى نجدة القدس

النيابة العامة بغزة تعلن فتح تحقيق بـ 95 قضية على مستوى محافظات القطاع

النيابة العامة بغزة تعلن فتح تحقيق بـ 95 قضية على مستوى محافظات القطاع

قلقيلية: القبض على مشتبه به بالتهديد والتشهير بمواطنة عبر (فيسبوك)

قلقيلية: القبض على مشتبه به بالتهديد والتشهير بمواطنة عبر (فيسبوك)

جنين: الشرطة تلقي القبض على مطلوبين للعدالة وتضبط مركبات غير قانونية

جنين: الشرطة تلقي القبض على مطلوبين للعدالة وتضبط مركبات غير قانونية

لجنة الانتخابات تبدأ طباعة سجل الناخبين الابتدائي

لجنة الانتخابات تبدأ طباعة سجل الناخبين الابتدائي

مجدلاني: وزارة التنمية منفتحة على الشراكات المجتمعية للوصول لافضل الخدمات للمستفيدين

مجدلاني: وزارة التنمية منفتحة على الشراكات المجتمعية للوصول لافضل الخدمات للمستفيدين

طالع: &#34;الصحة&#34; بغزة تنشر تحديثاً للخارطة الوبائية لفيروس (كورونا)

طالع: "الصحة" بغزة تنشر تحديثاً للخارطة الوبائية لفيروس (كورونا)

منوعات

شاهد: عادل إمام يكشف عن أصعب ليلة قضاها في حياته

شاهد: عادل إمام يكشف عن أصعب ليلة قضاها في حياته

للترويج لفليمها.. منة شلبي بإطلالة &#34;مرعبة&#34; من داخل عالم الجن

للترويج لفليمها.. منة شلبي بإطلالة "مرعبة" من داخل عالم الجن

شاهد: أناقة ملك أحمد زاهر في أحدث جلسة تصوير لها

شاهد: أناقة ملك أحمد زاهر في أحدث جلسة تصوير لها

شاهد: وائل كفوري يبكي والسبب ابنتيه

شاهد: وائل كفوري يبكي والسبب ابنتيه

شاهد: شقيقة دنيا بطمة تنشر مقطع فيديو عفوي للأخيرة بدون فوتوشوب

شاهد: شقيقة دنيا بطمة تنشر مقطع فيديو عفوي للأخيرة بدون فوتوشوب

بعد سجنه.. ماذا علَّق محامي محمد وزيري رجل أعمال هيفاء وهبي ؟

بعد سجنه.. ماذا علَّق محامي محمد وزيري رجل أعمال هيفاء وهبي ؟

شاهد: سمية الخشاب تثير الجدل بوصلة رقص جريئة لها

شاهد: سمية الخشاب تثير الجدل بوصلة رقص جريئة لها

ما سبب تفكير ريهام عبد الغفور بترك التمثيل ؟

ما سبب تفكير ريهام عبد الغفور بترك التمثيل ؟

شاهد: رانيا يوسف تثير الجدل بتصريح مثير عن الرقص

شاهد: رانيا يوسف تثير الجدل بتصريح مثير عن الرقص

رجاء حسين ترد بقوة على عبارة &#34;نمبر وان&#34; لمحمد رمضان.. ماذا قالت ؟

رجاء حسين ترد بقوة على عبارة "نمبر وان" لمحمد رمضان.. ماذا قالت ؟

عربي

علاء مبارك يُحيي ذكرى رحيل والده بهذه الكلمات

علاء مبارك يُحيي ذكرى رحيل والده بهذه الكلمات

جيش الاحتلال: إحباط عملية كبيرة لتهريب المخدرات على حدود مصر

جيش الاحتلال: إحباط عملية كبيرة لتهريب المخدرات على حدود مصر

البحرين: مجلس التعاون يجب أن يكون طرفاً بأي مفاوضات حول أمن المنطقة

البحرين: مجلس التعاون يجب أن يكون طرفاً بأي مفاوضات حول أمن المنطقة

السودان يعلن الانضمام لاتفاقية مناهضة التعذيب

السودان يعلن الانضمام لاتفاقية مناهضة التعذيب