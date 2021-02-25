النيابة العامة بغزة تعلن فتح تحقيق بـ 95 قضية على مستوى محافظات القطاع





وأضافت في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، بأنه لم يسجل أي قضية تتعلق بجرائم التلاعب بالأسعار واحتكار السلع وعرض بضائع فاسدة، فيما لم يسجل اي قضية تتعلق بجرائم مخالفة التعليمات وعدم الالتزام بحظر التجوال والحجر الصحي.



ومن بين القضايا، 95 قضية تتعلق بجرائم المساس بالأمن العام والاستقرار المجتمعي، فيما قامت النيابة العامة باتخاذ المقتضى القانوني بحق المتهمين والمخالفين للقانون والتعليمات.



وعمدت النيابة العامة إلى توقيف 52 متهماًَ على مختلف القضايا المذكورة، فيما استمرت الإجراءات بحق الاخرين دون توقيف مع أخذ التعهدات اللازمة بالالتزام بالقانون والحفاظ على الأمن العام والمصلحة العامة.



رام الله - دنيا الوطنقالت النيابة العامة، بغزة، اليوم الخميس، إنها فتحت على مستوى محافظات القطاع، تحقيقاً بـ 95 قضية.