القواسمي: الحرم الإبراهيمي بساحاته وقبابه ومآذنه إسلامي عربي فلسطيني خالص

وقال القواسمي في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن الدماء الزكية التي انهمرت من أجساد الفلسطينيين المتعبدين في مسجدهم ستبقى نبراسا يؤكد للقاصي والداني أن الحرم الإبراهيمي بساحاته وقبابه ومآذنه إسلامي عربي فلسطيني خالص وأن الحقوق لا تسقط بالتقادم.





رام الله - دنيا الوطنأكدت حركة فتح، على لسان عضو مجلسها الثوري، المتحدث الرسمي باسمها، أسامة القواسمي، أن "الرصاص الإرهابي الإجرامي الذي انهال على رؤوس الراكعين الساجدين في ركعتهم الأولى في شهر رمضان المبارك في ٢٥ فبراير من العام ١٩٩٤ والذي حصد أرواح عشرات الشهداء ومئات الجرحى ، إنما يدلل على العقلية الإجرامية وطبيعة المحتل الإسرائيلي".