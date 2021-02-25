قلقيلية: القبض على مشتبه به بالتهديد والتشهير بمواطنة عبر (فيسبوك)



وبالبحث والتحري تم حصر الاشتباه بشخص وبتدوين إفادته أفاد بقيامه بالتهديد والابتزاز والتشهير بالمشتكية.



وأكدت الشرطة بأنه تم التحفظ على المشتبه به لحين إحالته إلى جهات الاختصاص لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقه أصولاً.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، بأنه وبناء على شكوى تقدمت بها مواطنة لفرع المباحث العامة في شرطة المحافظة مفادها قيام مجهول بتهديدها وابتزازها والتشهير بها عبر (فيسبوك).