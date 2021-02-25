جنين: الشرطة تلقي القبض على مطلوبين للعدالة وتضبط مركبات غير قانونية

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

قبضت الشرطة على مطلوبين للعدالة وضبطت مركبات غير قانونية في جنين.



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، أنه وخلال العمل المستمر للشرطة تم إلقاء القبض على 16 مطلوباً للعدالة صادر بحقهم 84 مذكرة قضائية وضبطت 3 مركبات غير قانونية في جنين.



وأكدت بأنه تم التحفظ على المطلوبين لحين إحالتهم لجهات الاختصاص لمتابعة المقتضى القانوني بحقهم أصولاً.