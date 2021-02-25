لجنة الانتخابات تبدأ طباعة سجل الناخبين الابتدائي

رام الله - دنيا الوطنبدأت لجنة الانتخابات المركزية، اليوم الخميس، طباعة سجل الناخبين الابتدائي، تمهيداً لتوزيعه على مراكز النشر والاعتراض المقرر أن تفتح أبوابها يوم الاثنين المقبل الموافق 1 آذار/ مارس 2021.وأوضح الناطق باسم لجنة الانتخابات، فريد طعم الله، بأن طباعة سجل الناخبين الابتدائي، تجري في مقر اللجنة الرئيس بمدينة البيرة والمقر الإقليمي في مدينة غزة، متوقعاً أن تستمر عملية الطباعة اليوم وغداً الجمعة، ليبدأ يوم السبت، توزيعه على مكاتب المناطق الانتخابية في كافة المحافظات الفلسطينية.ولفت إلى أن مراكز النشر والاعتراض البالغ عددها 1090 مركزاً هي نفسها التي ستجري فيها عملية الاقتراع، ستفتح أبوابها اعتباراً من صباح الاثنين ولمدة 3 أيام، يجري خلالها استقبال المواطنين الراغبين في التأكد من بياناتهم وتصحيحها، أو الاعتراض على بيانات آخرين في سجل الناخبين ممن ليس لهم حق الانتخاب.وأكد طعم الله على أهمية هذه المرحلة، التي تتيح المجال للتأكد من صحة سجل الناخبين والبيانات الواردة فيه، لينتج في نهايتها سجل ناخبين نهائي محدث ودقيق وشامل تُجرى على أساسه الانتخابات الفلسطينية 2021؛ بشقيها التشريعية والرئاسية.وأشار إلى أن عدد أصحاب حق الاقتراع وفقاً لسجل الناخبين الابتدائي، بلغ حوالي 2.55 مليون مواطن ومواطنة، منوهاً إلى أن هذا العدد أقل ممن سجلوا للانتخابات، نتيجة تنقيح البيانات وإزالة أسماء المتوفين ومن لن يبلغوا 18 عاماً في يوم الاقتراع.