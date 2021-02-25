قيادي بـ (حماس): الإفراج عن المعتقلين بغزة بادرة إيجابية لإنهاء الانقسام

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رام الله - دنيا الوطن

ثمّن القيادي في حركة حماس في طولكرم، عبد الرحمن زيدان إفراج وزارة الداخلية بغزة عن 45 معتقلًا جنائيًا وأمنيًا من حركة فتح بغزة.



ووصف زيدان في تصريح نقله موقع (حرية نيوز)، القرار بالبادرة الإيجابية لدفع جهود إنهاء الانقسام وتهيئة الأجواء الملائمة لإجراء الانتخابات ضمن أجواء تصالحية تسودها الحريات وسيادة القانون.



ودعا إلى اعتماد تعريف توافقي للاعتقال السياسي لإنهاء الخلاف حول ذلك، والانطلاق نحو توحيد الجهود لإنجاز انتخابات حرة ونزيهة.



وأشار إلى أن الهيئة المستقلة سبق وأن طرحت تعريفا قانونيا للاعتقال السياسي في حوارات القاهرة السابقة للخروج من الخلاف.



وحذر كافة الأطراف من الالتفاف على التعريف الواضح للاعتقال السياسي والاستدعاءات والتعسف ومصادرة الحريات باللجوء إلى تهم جنائية ملفقة للتهرب من الاستحقاقات، والمتفق عليها وطنيا.