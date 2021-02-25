(أونروا): اليابان تتبرع بحوالي 40 مليون دولار لمساعدة لاجئي فلسطين





رام الله - دنيا الوطنوقعت الحكومة اليابانية اليوم اتفاقيتي تبرع تبلغ قيمتهما حوالي 40 مليون دولار مع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا).ومن أصل إجمالي هذا التبرع، سيخصص مبلغ 30.2 مليون دولار لتمكين (أونروا) من مواصلة تقديم الخدمات الهامة والرئيسة للاجئي فلسطين في كافة أقاليم العمليات الخمسة، فيما سيتم استخدام 9.5 مليون دولار أخرى تقريبا لتوسعة المجمعات المدرسية في غزة، وبالتالي السماح للمزيد من الأطفال بالوصول إلى تعليم نوعي.ولدى توقيع الاتفاقيتين، قال السفير ماغوشي ماسايوكي ممثل اليابان لدى فلسطين: "إنني سعيد للغاية لأن أعلن أن الحكومة اليابانية تقوم بالتبرع بما يقارب من 40 مليون دولار لـ (أونروا). إن هذا التبرع يمثل التزامنا الحازم وتضامننا تجاه لاجئي فلسطين في الوقت الذي تواصل المنطقة فيه التعرض لأزمات إنسانية خطيرة، بما في ذلك جائحة (كوفيد-19)".بدوره، أعرب مارك لاسواوي مدير الشراكة بالإنابة في (أونروا) عن شكره بالقول: "بالنيابة عن (أونروا)، أود أن أشكر الحكومة اليابانية على تبرعها السخي لصالح لاجئي فلسطين. لطالما كانت الحكومة اليابانية أمثولة في دعمها للوكالة. ونحن نقدر عميقا التعاون الاستراتيجي والثابت الذي قامت الأونروا والحكومة اليابانية بتطويره عبر السنين لدعم هذا المجتمع المعرض للمخاطر".وتعد الحكومة اليابانية متبرعا مخلصا لـ (أونروا)، وذلك بتبرعها للوكالة منذ عام 1953. وفي عام 2020، كانت الحكومة اليابانية خامس أكبر مساهم إجمالي للوكالة، ولعبت دورا حاسما في وقت واجهت فيه (أونروا) أزمة وجودية. وتمكنت الوكالة، بفضل الدعم المستمر من المانحين مثل الحكومة اليابانية، من تقديم الخدمات الحيوية للاجئي فلسطين في أرجاء الشرق الأوسط وذلك في مواجهة تحديات مستمرة.