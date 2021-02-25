الاحتلال يُقرر إغلاق الضفة ومعابر القطاع لمدة ثلاثة أيام بحجة الأعياد اليهودية

ووفق ما قاله المتحدث باسم جيش الاحتلال، فإنه بناءً على تقييم الوضع الأمني، وتوجيهات المستوى السياسي، سيتم فرض إغلاق شامل على الضفة الغربية، وسيتم إغلاق المعابر مع قطاع غزة من منتصف الليل بين يومي الخميس والجمعة، وحتى منتصف الليل بين يومي الأحد والاثنين المقبلين مناسبة "عيد المساخر".











رام الله - دنيا الوطنأعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، إغلاق الضفة الغربية، ومعابر قطاع غزة، بدءاً من منتصف هذه الليلة، ولمدة ثلاثة أيام، بحجة الأعياد اليهودية.