النائب العام ورئيس هيئة مكافحة الفساد يبحثان تعزيز التعاون المشترك

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رام الله - دنيا الوطن

بحث النائب العام، المستشار أكرم الخطيب، صباح اليوم الخميس، في مكتبه مع رئيس هيئة مكافحة الفساد، رائد رضوان، سبل التعاون المشترك بين الجانبين، بحضور رئيس نيابة جرائم الفساد أ. مصطفى فرحان، وذلك في سبيل تعزيز مبادئ النزاهة والشفافية، ومكافحة كافة جرائم الفساد.



وقد ناقش اللقاء، العديد من القضايا والمواضيع المتعلقة بجرائم الفساد، وسبيل تعزيز التواصل والتعاون بين الجانبين في القضايا المشتركة في سبيل خدمة المجتمع الفلسطيني، ومعاقبة مرتكبي جرائم الفساد وملاحقتهم.



وخلال اللقاء، أكد النائب العام على الدور التكاملي بين الطرفين، مشيراً إلى الدور المهم الذي تقوم به الهيئة في مكافحة الفساد، لتعزيز مبادئ النزاهة والشفافية والحوكمة، مؤكداً استعداد النيابة العامة التام للتعاون مع الهيئة؛ للوصول إلى مجتمع فلسطيني خال من الفساد.



بدوره، أكد رضوان، أن النيابة العامة تعتبر من أبرز شركاء الهيئة، مشيراً إلى أن الهيئة تفتح أبوابها للتعاون والشراكة مع كافة المؤسسات الشريكة، مؤكداً أن مكافحة الفساد مهمة وطنية جماعية تتطلب تضافر الجهود، وصولاً لمجتمع فلسطيني خال من الفساد، يقوم على أسس النزاهة والشفافية والمساءلة.