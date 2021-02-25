"الاقتصاد": إتلاف "كريم وجه" مزور في مدينة نابلس
رام الله - دنيا الوطن
أتلفت مديرية وزارة الاقتصاد الوطني في محافظة نابلس، بالتعاون مع مديرية الصحة والأمن الوقائي، مواد تجميل مزورة عبارة عن كريم وجه يسبب استعماله إلى مخاطر صحية.
أتلفت مديرية وزارة الاقتصاد الوطني في محافظة نابلس، بالتعاون مع مديرية الصحة والأمن الوقائي، مواد تجميل مزورة عبارة عن كريم وجه يسبب استعماله إلى مخاطر صحية.
وبينت المديرية في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، بأن الكمية ضبطت بناء على معلومات ورت من جهاز الأمن الوقائي وبموجب ذلك تم اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة فيما يخص المضبوطات وإتلافها.
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