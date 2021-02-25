شؤون فلسطينية

العمادي: قطر تتعهد بتوفير 60 مليون دولار لحل أزمة الكهرباء بغزة

العمادي: قطر تتعهد بتوفير 60 مليون دولار لحل أزمة الكهرباء بغزة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن السفير محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، أن دولة قطر، تعهدت بتوفير مبلغ 60 مليون دولار أمريكي، لتمويل مشروع تزويد قطاع غزة بالغاز اللازم لحل أزمة الكهرباء.

وأكد خلال اجتماعٍ، تم عقده أمس الأربعاء عبر (فيديو كونفرس)، مع رئيس الوزراء، د. محمد اشتية، وممثل الاتحاد الأوروبي، لدى فلسطين، السيد سفين كون فون بورغسدورف، أن هذ المبلغ، سيخصص لتمديد أنابيب نقل الغاز من داخل الجانب الإسرائيلي، فيما تعهد الاتحاد الأوروبي، بتوفير مبلغ 20 مليون يورو لاستكمال التمديدات داخل قطاع غزة، وفق ما نقل موقع اللجنة القطرية على الإنترنت.

وكان اشتية، ثمن الدعم القطري والأوروبي لإتمام المشروع، مشدداً على أهمية هذا المشروع، والذي يهدف لنقل الغاز من الجانب الإسرائيلي؛ لتزويد محطة توليد الكهرباء في قطاع غزة.

وأكد اشتية، أن هذا المشروع من شأنه أن يوفر قدرة كهربائية أعلى، وأن يحقق انتظاماً للتيار في قطاع غزة، ما يعني حل مشكلة الكهرباء في غزة جذرياً.

وخلال الاجتماع، ناقش المجتمعون خطط تطوير محطة توليد الكهرباء الوحيدة في غزة، وآليات تحويلها للعمل على الغاز كبديلٍ عن الوقود السائل.

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