فتح: ننفي نفياً قاطعاً علمنا بالإفراج عن أبنائنا المعتقلين السياسيين

وقالت وزارة الداخلية في قطاع غزة، اليوم الخميس: إنه "في إطار تعزيز وتهيئة الأجواء الداخلية لإجراء الانتخابات العامة، قامت هيئة القضاء العسكري، والأجهزة الأمنية المختصة بدراسة ملفات عدد من السجناء المحكومين والموقوفين على خلفية قضايا أمنية، أضرت بفصائل المقاومة وأجنحتها العسكرية ومقدراتها".





وأضافت الداخلية في بيان وصل "دنيا الوطن: "جرى إعادة النظر في تلك القضايا مراعاةً للظروف التي نعيشها في هذه المرحلة؛ حيث تم إنهاء ملفات 45 محكوماً وموقوفاً، والإفراج عنهم صباح اليوم".





وأكدت داخلية غزة، "أن كل القضايا التي تمت معالجتها هي قضايا جنائية أمنية، ولا علاقة لها بالنشاط السياسي أو الحزبي، أو التعبير عن الرأي، وفي ذات الوقت ستواصل الوزارة القيام بواجبها في الحفاظ على حالة الاستقرار الأمني في قطاع غزة، وحماية الجبهة الداخلية، وظهر المقاومة الفلسطينية".

وقالت على لسان المتحدث باسم الحركة، إياد نصر، في التصريح الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: "نحن في الحركة تابعنا منذ الصباح تصريح داخلية حماس، حول الإفراج عن معتقلين لديها".وأضافت: "ننفي نفياً قاطعاً علمنا بالإفراج عن أبنائنا المعتقلين السياسيين في سجون حماس، ولم يتم تزويدنا بأي كشوف للمعتقلين".وشددت على أنه "لا يجوز الحديث عن معتقلين جنائيين أمنيين، وفي نفس الوقت يتم الحديث عن الإفراج عنهم في ظرف سياسي متعلق بالمرسوم الرئاسي للحريات"، مطالباً وزارة الداخلية بغزة، بـ "الإفراج عن كل أبنائنا المعتقلين السياسيين، وتزويدنا بكشف معلن لأسمائهم".