نايف الرجوب يدعو السلطة لخطوات مماثلة لما حدث بغزة

نايف الرجوب

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رام الله - دنيا الوطن

دعا القيادي في حركة (حماس)، بمدينة الخليل، نايف الرجوب، السلطة الفلسطينية إلى خطوات مماثلة في الضفة الغربية، كما حدث من إفراج عن 45 معتقلًا جنائيًا وأمنيًا من حركة فتح بغزة.



وقال في تصريح نقله موقع (حرية نيوز): "في ظل انتظار الكل الفلسطيني لعملية انتخابية مقبولة نزيهة، فإن مبادرة حركة حماس بالإفراج عن 45 معتقلًا جنائيًا وأمنيًا من فتح تعد بمثابة خطوة في الاتجاه الصحيح؛ لتهيئة الظروف المناسبة لنجاح العملية الانتخابية".



واعتبر الرجوب، بأن مبادرة حركة حماس بالإفراج عن معتقلين أمنيين في غزة، تعبر عن نوايا صادقة، على الرغم من تورط المفرج عنهم بأعمال مشبوهة ضد المقاومة، مرحباً بكل خطوة إيجابية، تهيئ الظروف المناسبة لإجراء الانتخابات الفلسطينية.



وطالب السلطة الفلسطينية، بخطوات مشابهة في الضفة الغربية، وإطلاق الحريات العامة، ليس على منصات الإعلام فقط، بل على أرض الواقع.



وأضاف: "المطلوب من السلطة ألا يقتصر الأمر على إطلاق الحريات في الضفة، بل يشمل التوقف عن الملاحقات القضائية والاعتقالات السياسية، إضافة لاحتضان أهالي الأسرى والشهداء الذين قطعت رواتبهم".



ودعا السلطة في الضفة، لمزيد من مبادرات حسن النوايا، لتوفير بيئة صحية سليمة للانتخابات التشريعية والرئاسية، مشدداً على أن "إطلاق الحريات العامة، ووقف الملاحقات القضائية، وإعادة الرواتب لأهالي الأسرى والشهداء، هي بالأصل حقوق أساسية لهم غير خاضعة للاستجداء والمناقشة".