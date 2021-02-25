شؤون فلسطينية

غزة: استمرار صرف المنحة السعودية لإعادة إعمار المنازل المتضررة لغير اللاجئين بالقطاع

غزة: استمرار صرف المنحة السعودية لإعادة إعمار المنازل المتضررة لغير اللاجئين بالقطاع
رام الله - دنيا الوطن
بتمويل من المملكة العربية السعودية، من خلال الصندوق السعودي للتنمية، يستمر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بصرف الدفعات المالية من تعويضات الأضرار للعائلات الفلسطينية غير اللاجئة في قطاع غزة، بحيث تغطي المنحة السعودية في مرحلتها الحالية، تعويضات للمنازل المتضررة بشكل كامل. 

وفي المرحلة الحالية للصرف، والتي تجري مع اتخاذ التدابير الوقائية لمنع إنتشار فيروس (كوفيد- 19) في قطاع غزة، تستلم 48 أسرة من فئة الأضرار الكلية مخصصات من دفعاتها المستحقة لإعادة تأهيل وصيانة منازلهم، بمبلغ اجمالي 228,764 ألف دولار، وذلك استمراراً لعملية الصرف التي ابتدأت للعائلات المستفيدة، ضمن المرحلة الخامسة من المنحة السعودية في قطاع غزة. وبإختتام هذه المرحلة، ستتمكن 272 أسرة فلسطينية تضررت منازلهم بشكل كامل من إعادة بناء منازلهم.

هذا ومن الجدير ذكره، أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، قام بتوقيع ملحق مذكرة تفاهم مع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين في الشرق الأدنى، بدعم من الصندوق السعودي للتنمية بقيمة 10 ملايين دولار، لدعم إعادة بناء وتأهيل المنازل في قطاع غزة، وينفذه للسنة السادسة على التوالي. 

وبتوقيع الملحق الرابع من هذه الاتفاقية، فقد وصل الدعم الاجمالي الذي قدمه الصندوق السعودي للتنمية إلى مبلغ 81.5 مليون دولار استفاد منه 13,467 عائلة في قطاع غزة.

أخبار ذات صلة

النيابة العامة بغزة تعلن فتح تحقيق بـ 95 قضية على مستوى محافظات القطاع

النيابة العامة بغزة تعلن فتح تحقيق بـ 95 قضية على مستوى محافظات القطاع

قلقيلية: القبض على مشتبه به بالتهديد والتشهير بمواطنة عبر (فيسبوك)

قلقيلية: القبض على مشتبه به بالتهديد والتشهير بمواطنة عبر (فيسبوك)

جنين: الشرطة تلقي القبض على مطلوبين للعدالة وتضبط مركبات غير قانونية

جنين: الشرطة تلقي القبض على مطلوبين للعدالة وتضبط مركبات غير قانونية

لجنة الانتخابات تبدأ طباعة سجل الناخبين الابتدائي

لجنة الانتخابات تبدأ طباعة سجل الناخبين الابتدائي

(أونروا): اليابان تتبرع بحوالي 40 مليون دولار لمساعدة لاجئي فلسطين

(أونروا): اليابان تتبرع بحوالي 40 مليون دولار لمساعدة لاجئي فلسطين

مجدلاني: وزارة التنمية منفتحة على الشراكات المجتمعية للوصول لافضل الخدمات للمستفيدين

مجدلاني: وزارة التنمية منفتحة على الشراكات المجتمعية للوصول لافضل الخدمات للمستفيدين

طالع: &#34;الصحة&#34; بغزة تنشر تحديثاً للخارطة الوبائية لفيروس (كورونا)

طالع: "الصحة" بغزة تنشر تحديثاً للخارطة الوبائية لفيروس (كورونا)

الاحتلال يُقرر إغلاق الضفة ومعابر القطاع لمدة ثلاثة أيام بحجة الأعياد اليهودية

الاحتلال يُقرر إغلاق الضفة ومعابر القطاع لمدة ثلاثة أيام بحجة الأعياد اليهودية

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

قلقيلية: القبض على مشتبه به بالتهديد والتشهير بمواطنة عبر (فيسبوك)

قلقيلية: القبض على مشتبه به بالتهديد والتشهير بمواطنة عبر (فيسبوك)

جنين: الشرطة تلقي القبض على مطلوبين للعدالة وتضبط مركبات غير قانونية

جنين: الشرطة تلقي القبض على مطلوبين للعدالة وتضبط مركبات غير قانونية

لجنة الانتخابات تبدأ طباعة سجل الناخبين الابتدائي

لجنة الانتخابات تبدأ طباعة سجل الناخبين الابتدائي

مجدلاني: وزارة التنمية منفتحة على الشراكات المجتمعية للوصول لافضل الخدمات للمستفيدين

مجدلاني: وزارة التنمية منفتحة على الشراكات المجتمعية للوصول لافضل الخدمات للمستفيدين

طالع: &#34;الصحة&#34; بغزة تنشر تحديثاً للخارطة الوبائية لفيروس (كورونا)

طالع: "الصحة" بغزة تنشر تحديثاً للخارطة الوبائية لفيروس (كورونا)

الاتحاد البرلماني العربي يُجدد التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية ورفض المشاريع المستهدفة لحقوق شعبنا

الاتحاد البرلماني العربي يُجدد التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية ورفض المشاريع المستهدفة لحقوق شعبنا

النائب العام ورئيس هيئة مكافحة الفساد يبحثان تعزيز التعاون المشترك

النائب العام ورئيس هيئة مكافحة الفساد يبحثان تعزيز التعاون المشترك

نايف الرجوب يدعو السلطة لخطوات مماثلة لما حدث بغزة

نايف الرجوب يدعو السلطة لخطوات مماثلة لما حدث بغزة

منوعات

شاهد: عادل إمام يكشف عن أصعب ليلة قضاها في حياته

شاهد: عادل إمام يكشف عن أصعب ليلة قضاها في حياته

للترويج لفليمها.. منة شلبي بإطلالة &#34;مرعبة&#34; من داخل عالم الجن

للترويج لفليمها.. منة شلبي بإطلالة "مرعبة" من داخل عالم الجن

شاهد: أناقة ملك أحمد زاهر في أحدث جلسة تصوير لها

شاهد: أناقة ملك أحمد زاهر في أحدث جلسة تصوير لها

شاهد: وائل كفوري يبكي والسبب ابنتيه

شاهد: وائل كفوري يبكي والسبب ابنتيه

شاهد: شقيقة دنيا بطمة تنشر مقطع فيديو عفوي للأخيرة بدون فوتوشوب

شاهد: شقيقة دنيا بطمة تنشر مقطع فيديو عفوي للأخيرة بدون فوتوشوب

بعد سجنه.. ماذا علَّق محامي محمد وزيري رجل أعمال هيفاء وهبي ؟

بعد سجنه.. ماذا علَّق محامي محمد وزيري رجل أعمال هيفاء وهبي ؟

شاهد: سمية الخشاب تثير الجدل بوصلة رقص جريئة لها

شاهد: سمية الخشاب تثير الجدل بوصلة رقص جريئة لها

ما سبب تفكير ريهام عبد الغفور بترك التمثيل ؟

ما سبب تفكير ريهام عبد الغفور بترك التمثيل ؟

شاهد: رانيا يوسف تثير الجدل بتصريح مثير عن الرقص

شاهد: رانيا يوسف تثير الجدل بتصريح مثير عن الرقص

رجاء حسين ترد بقوة على عبارة &#34;نمبر وان&#34; لمحمد رمضان.. ماذا قالت ؟

رجاء حسين ترد بقوة على عبارة "نمبر وان" لمحمد رمضان.. ماذا قالت ؟

عربي

علاء مبارك يُحيي ذكرى رحيل والده بهذه الكلمات

علاء مبارك يُحيي ذكرى رحيل والده بهذه الكلمات

جيش الاحتلال: إحباط عملية كبيرة لتهريب المخدرات على حدود مصر

جيش الاحتلال: إحباط عملية كبيرة لتهريب المخدرات على حدود مصر

البحرين: مجلس التعاون يجب أن يكون طرفاً بأي مفاوضات حول أمن المنطقة

البحرين: مجلس التعاون يجب أن يكون طرفاً بأي مفاوضات حول أمن المنطقة

السودان يعلن الانضمام لاتفاقية مناهضة التعذيب

السودان يعلن الانضمام لاتفاقية مناهضة التعذيب