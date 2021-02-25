غزة: استمرار صرف المنحة السعودية لإعادة إعمار المنازل المتضررة لغير اللاجئين بالقطاع





وفي المرحلة الحالية للصرف، والتي تجري مع اتخاذ التدابير الوقائية لمنع إنتشار فيروس (كوفيد- 19) في قطاع غزة، تستلم 48 أسرة من فئة الأضرار الكلية مخصصات من دفعاتها المستحقة لإعادة تأهيل وصيانة منازلهم، بمبلغ اجمالي 228,764 ألف دولار، وذلك استمراراً لعملية الصرف التي ابتدأت للعائلات المستفيدة، ضمن المرحلة الخامسة من المنحة السعودية في قطاع غزة. وبإختتام هذه المرحلة، ستتمكن 272 أسرة فلسطينية تضررت منازلهم بشكل كامل من إعادة بناء منازلهم.



هذا ومن الجدير ذكره، أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، قام بتوقيع ملحق مذكرة تفاهم مع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين في الشرق الأدنى، بدعم من الصندوق السعودي للتنمية بقيمة 10 ملايين دولار، لدعم إعادة بناء وتأهيل المنازل في قطاع غزة، وينفذه للسنة السادسة على التوالي.





وبتوقيع الملحق الرابع من هذه الاتفاقية، فقد وصل الدعم الاجمالي الذي قدمه الصندوق السعودي للتنمية إلى مبلغ 81.5 مليون دولار استفاد منه 13,467 عائلة في قطاع غزة.

رام الله - دنيا الوطنبتمويل من المملكة العربية السعودية، من خلال الصندوق السعودي للتنمية، يستمر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بصرف الدفعات المالية من تعويضات الأضرار للعائلات الفلسطينية غير اللاجئة في قطاع غزة، بحيث تغطي المنحة السعودية في مرحلتها الحالية، تعويضات للمنازل المتضررة بشكل كامل.