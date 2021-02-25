سلطات الاحتلال تحوّل القيادي بـ (حماس) فازع صوافطة للاعتقال الإداري

فازع صوافطة

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رام الله - دنيا الوطن

حولت محكمة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، القيادي في حركة (حماس) في طوباس، فازع صوافطة، للاعتقال الإداري لمدة أربعة أشهر.



وأفاد مكتب إعلام الأسرى، بأن محكمة الاحتلال، حولت فازع صوافطة، القيادي في الحركة، للاعتقال الإداري لمدة أربعة أشهر.



وكانت قوات الاحتلال، اعتقلت القيادي صوافطة قبل يومين، بعد مداهمة منزله في مدينة طوباس شمال الضفة الغربية.