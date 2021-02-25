شؤون فلسطينية

فتح بغزة: ننظر بخطورة شديدة حيال العراقيل التي تضعها حماس أمام سير العملية الانتخابية

فتح بغزة: ننظر بخطورة شديدة حيال العراقيل التي تضعها حماس أمام سير العملية الانتخابية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قال القيادي في حركة (فتح)، مفوض إعلام إقليم غرب غزة،
منذر الحايك: إن الحركة، تنظر بخطورة شديدة حيال العراقيل التي تضعها حماس، أمام سير العملية الانتخابية، ومنها ما حدث مؤخراً في رفضها الاعتراف بوجود معتقلين سياسيين لديها.

وأضاف في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم الخميس، بأنه كان متوقعاً من حماس وضع العراقيل، خاصة انكارها لوجود معتقلين سياسيين لديها، معتبراً ذلك إساءة منها للمرحلة الانتخابية، التي ينتظرها أبناء شعبنا.

وأكد الحايك، بأن نسبة الإقبال العالية على التسجيل في الانتخابات أزعجت حماس، مشدداً على أن التصريحات التوتيرية التي تصدر عنها من شأنها تعكير الأجواء، داعياً إياها للذهاب إلى الانتخابات على قاعدة الشراكة.

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