فلسطين: نسبة إشغال الأسرة المخصصة لمرضى (كورونا) 90% وهي الأعلى منذ بداية الجائحة

قال مدير عام المستشفيات، بوزارة الصحة، د. نجي نزال: إن نسبة إشغال الأسرة المخصصة لمرضى (كورونا) في جميع المراكز، وصلت إلى نحو 90%، وهي الأعلى منذ بداية الجائحة.



ولفت في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) صباح اليوم الخميس، إلى أن وزارة الصحة، وضعت عدة خطط للتعامل مع الحالة الوبائية، وخاصة بعد امتلاء المراكز المخصصة للعلاج بالكامل في معظم المحافظات، إذ سيتم التوجه إلى فتح أقسام

أخرى في المستشفيات الحكومية؛ لاستيعاب المرضى، بالإضافة إلى رفع توصية لرئيس الوزراء؛ لاستحداث مراكز أخرى وزيادة القدرة الاستيعابية للمراكز الموجودة حالياً لتقديم الخدمة العلاجية اللازمة للمرضى.



وبيّن مدير عام المستشفيات، أن ما يزيد العبء على المراكز العلاجية لفيروس (كورونا) هو مدة مكوث المريض، التي تحتاج ما بين أربعة إلى ستة أسابيع، هي مدة مكوث المريض في العناية المركزة هذه الأيام، هذا يشكل عبئاً على المراكز المخصصة للعلاج.

رام الله - دنيا الوطن