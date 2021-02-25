تحذيرات من خطورة الارتفاع بإشغال أجهزة التنفس الاصطناعي بكافة مشافي الوطن





وحذر من خطورة الارتفاع في إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي، في كافة مشافي الوطن، والتي بلغت 48%.



وأكد صبيحات في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم الخميس، بأن طواقم الطّب الوقائي، تواصل أخذ المسحات العشوائية، للتأكد من الإصابة بالسلالتين البريطانية والجنوب أفريقية.





وأشار إلى أنه حتى اللحظة، لا يمكن جزم عدد الإصابات بالسلالتين، خاصة البريطانية، الأكثر إصابة، والتي تصيب الفئات العمرية الشابة والأطفال.

رام الله - دنيا الوطنقال مدير صحة جنين، مسؤول ملف (كورونا) في شمال الضفة،وسام صبيحات، إن هناك ارتفاعاً ملحوظاً بأعداد الإصابات بفيروس (كورونا) وتصاعداً حاداً في المنحنى الوبائي.