تحذيرات من خطورة الارتفاع بإشغال أجهزة التنفس الاصطناعي بكافة مشافي الوطن
رام الله - دنيا الوطن
قال مدير صحة جنين، مسؤول ملف (كورونا) في شمال الضفة،
وسام صبيحات، إن هناك ارتفاعاً ملحوظاً بأعداد الإصابات بفيروس (كورونا) وتصاعداً حاداً في المنحنى الوبائي.
وأكد صبيحات في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم الخميس، بأن طواقم الطّب الوقائي، تواصل أخذ المسحات العشوائية، للتأكد من الإصابة بالسلالتين البريطانية والجنوب أفريقية.
قال مدير صحة جنين، مسؤول ملف (كورونا) في شمال الضفة،
وسام صبيحات، إن هناك ارتفاعاً ملحوظاً بأعداد الإصابات بفيروس (كورونا) وتصاعداً حاداً في المنحنى الوبائي.
وحذر من خطورة الارتفاع في إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي، في كافة مشافي الوطن، والتي بلغت 48%.
وأكد صبيحات في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم الخميس، بأن طواقم الطّب الوقائي، تواصل أخذ المسحات العشوائية، للتأكد من الإصابة بالسلالتين البريطانية والجنوب أفريقية.
وأشار إلى أنه حتى اللحظة، لا يمكن جزم عدد الإصابات بالسلالتين، خاصة البريطانية، الأكثر إصابة، والتي تصيب الفئات العمرية الشابة والأطفال.
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