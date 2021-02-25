التربية والتعليم: كل مديرية تربية بالمحافظات الشمالية سجلت ما بين 40-50 إصابة

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

أكد المتحدث باسم وزارة التربية، والتعليم، صادق الخضور بأن المؤشرات الأولية تفيد بأن كل مديرية تربية سجلت ما بين 40-50 إصابة بالفيروس بين الطلبة، أما أعداد إصابات المعلمين فهي محدودة جدًا.



واضاف الخضور في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم الخميس، أن عدد إصابات (كورونا) المُسجلة في صفوف المعلمين والطلاب في مدارس محدودة، وليس بالقدر

الذي يتم تصويره، لافتاً إلى عدم وجود إحصائيات دقيقة بعد.



وأوضح الخضور بأن القطاع التعليمي يدفع ضريبة عدم الإلتزام العام بوسائل الوقاية على مستوى المجتمع، مشيرا الى ان الوزارة معنية باستمرار الدوام، لكن ليس بأي ثمن، وهذا يرجع إلى الحالة الوبائية في كل منطقة.