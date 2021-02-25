نائب محافظ نابلس: تسجيل نحو 200 إصابة بصفوف الطلبة والمعلمين بالمحافظة



وقالت في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم الخميس، إنه بناءً على توصية لجنة الطوارئ، ووزارة الصحة في المحافظة، وبعد الازدياد الملحوظ في أعداد الإصابات في قرية بيت ايبا، وتصنيفها بالمنطقة الحمراء، فقد تقرر إغلاق القرية ثلاثة أيام اعتبارًا من الليلة.



ودعت الأتيرة عموم المواطنين في كلّ مكان، إلى ضرورة التعامل بجدّية ومسؤولية مع الوباء، حرصًا على سلامتهم، خاصة بعد تضاعف أعداد الإصابات، جراء الانتشار الكبير للفيروس والطفرات المتحورة الناتجة عنه.

رام الله - دنيا الوطنحذرت نائب محافظ نابلس، عنان الأتيرة، من الارتفاع الكبير والخطير في منحى الإصابات بفيروس (كورونا) خاصة في صفوف الطلبة والمعلمين، بعد تسجيل نحو 200 إصابة بينهم.