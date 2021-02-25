شؤون فلسطينية

رئيس الحاضنة الشعبية بحماس يتحدث عن المحجوبين من المنحة القطرية

رئيس الحاضنة الشعبية بحماس يتحدث عن المحجوبين من المنحة القطرية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قال محمد هاشم الفرا، رئيس الحاضنة الشعبية في حركة (حماس)، إن نحو 109 آلاف مواطن في قطاع غزة، ليس لديهم أي مصادر دخل، ولم يتلقوا أي مساعدات أو دعم.

وأضاف في تصريحات لإذاعة (الأقصى): بأننا "حجبنا نحو 20 ألف شخص، ممن يتقاضون مخصصات الشؤون الاجتماعية من المساعدة النقدية الـ 100 دولار القطرية، باستثناء 90 مواطناً من مصابي مسيرات العودة لظروفهم الخاصة".

وأكد بأن الحركة، حاولت كثيراً استرجاع المحجوبين من المنحة القطرية، "لكننا عملنا على تقديم المساعدة لهم من خلال مبادرة عيلة واحدة، المقدمة من مستحقات الموظفين".

وأكد بأن قرابة 45 ألف أسرة، قدمت طلباتها لوزارة الإسكان العامة لترميم منازلهم ومن خلال مشاريع الحاضنة الشعبية للحركة، تم ترميم نحو 550 منزلاً في قطاع غزة، مشيراً إلى أنه "جرى زيارة نحو 500 منزل بحاجة للترميم، ووضعنا أصحابها على قوائم الانتظار حسب الأولويات".

وشدد الفرا على أن "لدينا الكثير من طلبات ترميم منازل الأسر الفقيرة على قوائم الانتظار، ونعمل على تنفيذها وفق ما يتوفر من المنح والمساعدات"، لافتاً إلى أننا "قمنا بتزويج نحو 760 شاباً فوق سن (34 عاماً) شعوراً بأزمة الفقراء وعدم توفر فرص عمل للشباب في ظل الحصار".

وأكد رئيس الحاضنة الشعبية في حركة حماس، بأننا "نتحدى وجود أي استثناءات من مشاريع الحاضنة الشعبية، وهناك شباب من أبناء قيادات حركة فتح، انطبقت عليهم المعايير، وكانوا ضمن مشاريع التزويج"، وتم تزويد بيوت الفقراء بأجهزة الطاقة الشمسية، واستهدف المشروع 500 منزل على مستوى قطاع غزة.

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