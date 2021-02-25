سلطة النقد: توفير السيولة النقدية بعملتي الدينار والدولار في قطاع غزة

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رام الله - دنيا الوطنقال محافظ سلطة النقد، د. فراس ملحم: إنه تم إدخال ما مجموعه 20 مليون دينار أردني، و16 مليون دولار أمريكي إلى قطاع غزة من خلال القطاع البنكي، بما يلبي احتياجات المواطنين من تلك العملات.وأشار في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إلى أن هذه الخطوة، تأتي من منطلق الحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي في فلسطين، وفي إطار متابعة سلطة النقد المستمرة للسيولة النقدية، مؤكداً على أن سلطة النقد، ستعمل على متابعة أي احتياجات إضافية للمواطنين من العملات، خلال شهر رمضان الفضيل والمناسبات