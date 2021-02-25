شؤون فلسطينية

الأحمد: المعتقلون بغزة ليسوا 45 شخصًا وبعض الموظفين ستعود إليهم حقوقهم هذا الشهر

الأحمد: المعتقلون بغزة ليسوا 45 شخصًا وبعض الموظفين ستعود إليهم حقوقهم هذا الشهر
عزام الأحمد
رام الله - دنيا الوطن
قال عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير، والمركزية لحركة فتح، عزام الأحمد: إنه من المفترض أن تكون حركة حماس شريكة للكل الفلسطيني، خاصة بعد بيان الثالث من أيلول/ سبتمبر الماضي.

وأعرب في تصريحات لإذاعة (زمن) اليوم الخميس، عن أسفه لملاحظة وجود تصريحات توتيرية في الأسبوع الأخير.

وأكد الأحمد، بأن الأحكام التي أصدرتها حماس على بعض المعتقلين في غزة يوم أمس، جميعها عراقيل أمام إجراء الانتخابات، مشيراً إلى أن المعتقلين في غزة، ليسوا 45 شخصًا فقط ولديّ كشف بأسماء 76 معتقلاً غير المحكومين بغير وجه حق.

وقال: لا توجد شرعية للمحاكم في غزّة، لأن القضاء الفلسطيني يعمل وفق الدستور، وليس وفق مزاج هذا التنظيم أو ذاك.

وأكد الأحمد، بأن تصريحات عضو المكتب السياسي لحركة حماس، موسى أبو مرزوق، تعبر عن عدم الاقتناع بالشراكة والوحدة الفلسطينية من خلال الانتخابات للكل الفلسطيني، مؤكداً بأنه "يجب ألّا نفرّط بما اتفقنا عليه، خاصة مؤخرًا في القاهرة، والانتخابات تعني عودة السلطة التشريعيّة واحدة وموحّدة للعمل في كافة الأراضي الفلسطينيّة".

وشدد عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير، والمركزية لحركة فتح، على أنه يجب أن نتوحّد على قلبٍ واحد؛ لنزع ورقة الانقسام الفلسطيني من يد نتنياهو وحكومته المتطرفة.

وفيما يتعلق بالقائمة المشتركة، قال الأحمد: إنه لا توجد أي صفقة إطلاقًا بين حركتي فتح وحماس، "ولا يمكن أن نقبل حتى بقائمة مشتركة مع حماس، ولم نتناقش أصلاً في هذا الأمر".

وأضاف: "ما قاله الأخ ناصر القدوة، بشأن اهتراء المنظومة السياسية الفلسطينية، هو وجهة نظره الخاصة، وهذا حقه، ولكن فتح في النهاية، تجتمع على قرار واحد".

وأكد الأحمد، بأن هناك خمسة فصائل من فصائل منظمة التحرير، أبدت الاستعداد للتحالف مع حركة فتح في الانتخابات المقبلة، مؤكداً بأن فتح ستكون قائمة واحدة وموحّدة في الانتخابات المقبلة ولن تقبل فتح إطلاقًا بغير ذلك.

وقال الأحمد: إن "فتح تاريخيًا رقم غير قابل للقسمة وأي أحد يخرج عن هذه الحركة تكون نهايته بمزابل التاريخ".

وفيما يتعلق بزيارة وفد اللجنة المركزية لغزة، قال الأحمد: إن الزيارة كانت من أجل التحضير للانتخابات فقط، وليس لأي سببٍ آخر، مشيرًاً إلى أن "اليوم لدينا اجتماع للجنة المركزية، برئاسة الرئيس، لنستمع إلى تقارير كل اللجان بشأن الانتخابات".

وفيما يتعلق بالمشاكل المتعلقة بالموظفين، أكد الأحمد بأنها ليست في غزة فقط، بل هناك مشاكل مشابهة في الضفة أيضًا، مؤكداً بأنه عند صرف رواتب هذا الشهر، هناك فئة من الموظفين، ستعود إليهم حقوقهم، وكل المشاكل ستُحل، ولكن ليس "بكبسة زر" كما يتصوّر البعض.

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