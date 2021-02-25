شؤون فلسطينية

لجنة الانتخابات المركزية تُنهي اليوم مرحلة تدريب طواقمها

لجنة الانتخابات المركزية تُنهي اليوم مرحلة تدريب طواقمها
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أكد المتحدث باسم لجنة الانتخابات المركزية، فريد طعم الله، الانتهاء اليوم من مرحلة تدريب الطواقم العاملين في مراكز النشر والاعتراض، والبالغ عددهم 1200، على أن يتم الاسبوع القادم الأول من آذار/ مارس، افتتاح 1100 مركز اقتراع في جميع محافظات الوطن.

وقال في تصريح لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم الخميس: إن هذه الفرصة الأخيرة أمام المواطنين لتعديل بياناتهم أو تقديم الاعتراضات، كما سيتم أيضاً نشر أسماء الناخبين في كافة مراكز الاقتراع، موضحاً في السياق، بأن كل من يعمل في مؤسسات السلطة الوطنية، عليه تقديم الاستقالة، ويرفق ما يثبت
ذلك ليتسنى له الترشح.

وقال طعم الله: إن رئيس اللجنة الانتخابات المركزية، حنا ناصر، طلب بالأمس من المبعوث الأممي، أن تمارس الأمم المتحدة، ضغطها على الجانب الإسرائيلي؛ لتمكين أهالي القدس بالمشاركة بالانتخابات، كما بحث معه المعيقات الإسرائيلية المتوقعة أثناء العملية الانتخابية.

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