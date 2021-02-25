علاء مبارك يُحيي ذكرى رحيل والده بهذه الكلمات
رام الله - دنيا الوطن
أحيا علاء مبارك، نجل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، الذكرى السنوية الأولى لرحيل والده، الذي يوافق اليوم، 25 شباط/ فبراير 2020.
ونشرعلاء فيديو عبر حسابه على موقع (تويتر)، يتضمن مشهداً من تشييع الجنازة العسكرية لمبارك، مصحوبة بتلاوة للآية القرآنية: "يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي".
وعلق علاء على الفيديو: "الذكرى السنوية الأولى للرئيس مبارك.. نسأل الله العلي القدير، أن يتغمده بواسع رحمته وغفرانه، وأن يجعل مثواه الجنة.. إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ"
أحيا علاء مبارك، نجل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، الذكرى السنوية الأولى لرحيل والده، الذي يوافق اليوم، 25 شباط/ فبراير 2020.
ونشرعلاء فيديو عبر حسابه على موقع (تويتر)، يتضمن مشهداً من تشييع الجنازة العسكرية لمبارك، مصحوبة بتلاوة للآية القرآنية: "يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي".
وعلق علاء على الفيديو: "الذكرى السنوية الأولى للرئيس مبارك.. نسأل الله العلي القدير، أن يتغمده بواسع رحمته وغفرانه، وأن يجعل مثواه الجنة.. إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ"
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