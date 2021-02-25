علاء مبارك يُحيي ذكرى رحيل والده بهذه الكلمات

رام الله - دنيا الوطنأحيا علاء مبارك، نجل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، الذكرى السنوية الأولى لرحيل والده، الذي يوافق اليوم، 25 شباط/ فبراير 2020.ونشرعلاء فيديو عبر حسابه على موقع (تويتر)، يتضمن مشهداً من تشييع الجنازة العسكرية لمبارك، مصحوبة بتلاوة للآية القرآنية: "يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي".وعلق علاء على الفيديو: "الذكرى السنوية الأولى للرئيس مبارك.. نسأل الله العلي القدير، أن يتغمده بواسع رحمته وغفرانه، وأن يجعل مثواه الجنة.. إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ"