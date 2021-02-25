"التعليم العالي" تُعلن توفر منح دراسية في تايلند

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الخميس، توفر منح دراسية في تايلند للعام الدراسي 2021- 2022، بمجال الدراسات العليا.



ودعت الوزارة، المعنيين بالمنافسة على هذه المنح، زيارة موقعها الإلكتروني (www.mohe.pna.ps) للاطلاع على كامل التفاصيل والتعليمات والوثائق المطلوبة والشروط والتخصصات والموعد النهائي للتقديم.