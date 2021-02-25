"التعليم العالي" تُعلن توفر منح دراسية في تايلند
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الخميس، توفر منح دراسية في تايلند للعام الدراسي 2021- 2022، بمجال الدراسات العليا.
ودعت الوزارة، المعنيين بالمنافسة على هذه المنح، زيارة موقعها الإلكتروني (www.mohe.pna.ps) للاطلاع على كامل التفاصيل والتعليمات والوثائق المطلوبة والشروط والتخصصات والموعد النهائي للتقديم.
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الخميس، توفر منح دراسية في تايلند للعام الدراسي 2021- 2022، بمجال الدراسات العليا.
ودعت الوزارة، المعنيين بالمنافسة على هذه المنح، زيارة موقعها الإلكتروني (www.mohe.pna.ps) للاطلاع على كامل التفاصيل والتعليمات والوثائق المطلوبة والشروط والتخصصات والموعد النهائي للتقديم.
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